Polis açıklamasına göre, 26.03.2026 tarihinde saat 00.10 sıralarında Gazimağusa Bahriyeli Sokak’ta D.G. (E-31), alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada kendisine müdahale eden polislere küfür etti ve makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız etti. Şahıs suçüstü tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Aynı gün saat 04.00 sıralarında ise Girne Polis Müdürlüğü içerisinde H.İ.İ. (E-26), 65 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş bir şekilde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Şahıs da suçüstü tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.