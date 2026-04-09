Şenlik kapsamında bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği “Çizmeli Kedi” adlı oyun, çocuk izleyicilerle buluştu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, oyunu, TED Koleji, Yakın Doğu İlkokulu ve Kreş, Atak Kids, Tohum Kids, Bilgi Durağı, Little Hand, Smart Child ve 9 Eylül İlkokulu öğrencileri izledi.

Şenlikte; Türkiye’den İstanbul Şehir Tiyatroları, Manisa Şehir Tiyatrosu ve Trabzon Devlet Tiyatrosu çocuk oyunlarıyla sahne alırken, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu da yeni çocuk oyunlarını izleyiciyle buluşturuyor.

Okullarla yapılan iş birliği kapsamında öğrencilerin erken yaşta tiyatro ile tanışmasının hedeflendiği şenlikte, program şöyle devam edecek:

“12 Nisan Pazar; “Hayır Hayır Hayır” / Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 14 Nisan Salı; “Hayır Hayır Hayır” / Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 16 Nisan Perşembe; “Alice Harikalar Diyarında” / Trabzon Devlet Tiyatrosu.”

14 Nisan’da sahnelenecek “Hayır Hayır Hayır” oyununun 12.00 ve 15.00 seanslarında ailelerin de çocuklarıyla izleyici olarak yer alabileceği kaydedildi.

Ayrıca, 14 Nisan’daki “Hayır Hayır Hayır” ile 16 Nisan’da sahnelenecek “Alice Harikalar Diyarında” oyunlarının ailelerin katılımına açık ve ücretsiz olacağı bildirildi.