Yaşar Holdingden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 3 bin 547 çocuk ressam katıldı. Jüri, Yaşar Müzesi'nde bir araya gelerek katılan eserleri değerlendirdi.

Pınar tarafından ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla her yıl farklı bir temayla düzenlenen yarışma, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla "Hayallerim ve Oyunlarım" teması altında gerçekleştirildi.

Yarışma öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak, 6-10 yaş (ilkokul) ve 10-14 yaş (ortaokul) olmak üzere iki kategoride düzenlendi.

Başvurularda yaratıcılığa, hayal gücünün farklılığına ve genişliğine, çevreyle ilişkilerin estetik düzeyde ne şekilde ifade edildiğine bakıldı.

Jüri başkanlığını Prof. Mümtaz Sağlam'ın üstlendiği yarışmada ödül kazanan eserler, Prof. Hayri Esmer, gazeteci İhsan Yılmaz, Faruk Şüyün ve Seray Şahinler Demir'den oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

"45 YILDIR ÇOCUKLARIN ZİHİNSEL GELİŞİMLERİNE DESTEK AMACIYLA YARIŞMAMIZI DÜZENLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, 45 senede milyonlarca çocuğun yaratıcılığını ortaya koymasına olanak tanıdıklarını belirtti.

Bu yıl yarışmanın temasını "Hayallerim ve Oyunlarım" olarak belirleyerek çocukların neler hayal ettiğini, ne gibi oyunlar oynayıp o dünyalara dair neler düşlediklerini görmeyi hedeflediklerini ifade eden Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"45 yıldır çocukların zihinsel gelişimine destek olmak amacıyla yarışmamızı düzenliyoruz. Oyun oynamak, çocukların kendini ifade etmesine ve iletişim becerilerini geliştirmesine, hayal kurmak ise zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinde önemli bir rol üstlenmesine imkan tanıyor. Bu tema ile çocukların hayal dünyalarını ve oyunlarını yaratıcı bir üretime dönüştürmelerini gözlemlemeyi hedefledik. Çizilen resimlerle de bu hedefe ulaştığımızı görüyoruz. Gelecek yıllarda da aynı vizyonla bu yarışmanın devamını sağlayarak çocuklarımızın yetişmesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz."

Prof. Mümtaz Sağlam ise çocuk resimlerinin hepsinin güzel olduğunu aktararak, "Çocukların geleceği adına hayal güçlerinin gelişmesi son derece önemli. Sosyalleşme adına ise arkadaşlarıyla oynadıkları ve kendi oluşturdukları oyunların olumlu etkiler yarattığını biliyoruz. Bu vizyonla binlerce çok güzel resim arasında küçük detaylara dikkat ederek bir seçim yaptık. Umarım, Pınar Çocuk Resim Yarışması uzun seneler devam eder ve bizler de çocuklarımızın hayatına sanatla dokunmayı sürdürürüz." değerlendirmesinde bulundu.

KAZANANLARA BİSİKLET HEDİYE EDİLECEK

İki kategoride 18 yarışmacıya, yaşına uygun bisiklet hediye edilecek. Katılan öğrenciler arasından jürinin belirleyeceği 3 öğrenciye de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ile bir eğitim öğretim yılı için burs verilecek.

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'dan Pamir Tüter ve Ece Gökçe, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan'dan Deniz Ali Polat, Malatya'dan Nisa Nur Demir, Ege Bölgesi'nde İzmir'den Bilge Türk, Manisa'dan Yaren Demirel, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Gaziantep'ten Elif Su Özkan ve Beyzanur Tunç, İç Anadolu Bölgesi'nde Kayseri'den Hilal Sökmen, Ankara'dan Nehir Aslan, Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'dan Saliha Zeren Bodur, Kastamonu'dan Berra Bodur, Marmara Bölgesi'nden Tekirdağ'dan Umay Tıkız ve İstanbul'dan Aysun Göktekin ödül kazandı.

Azerbaycan'dan Meryem Abbasova ve Ruqiyye Allahverdiyeva, KKTC'den ise Almira Ataoğlu ve Miray Nur Orçan ödüle değer görüldü.