Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve KKTC El Sanatları Kooperatifi İdari Memuru Papatya Adalıer birer konuşma yaptı.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kültürel değerlerin korunmasının toplumsal kimliğin devamı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Geçmişte günlük yaşamımızın doğal bir parçası olan geleneksel davranış biçimlerimiz, kıyafetlerimiz ve alışkanlıklarımız zaman içerisinde değişime uğrayarak kaybolmaya yüz tutmaktadır. Bu değişimler toplumların kimliğini ve kültürünü de etkilemektedir. Bu nedenle coğrafi kimliğimizi korumanın tek anahtarı kültürümüzü geleceğe taşımaktır.”

Kıbrıs Türk halkının yüzyıllar içinde oluşturduğu kültürel değerlerin korunmasının herkesin görevi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Biz yüz sene sonra da Kıbrıs Türk kültürünü, dantellerini, nakışlarını, kılık kıyafetlerini, oyunlarını gelecek nesillere taşımak mecburiyetindeyiz.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak kültürel mirası yaşatmak amacıyla yürütülen projeler hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Sürekli eğitim merkezlerimiz, köy kadın kurslarımız ve benzeri çalışmalarımızla kültürel değerlerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin özellikle folklor ve halk oyunlarına geçmişe göre daha fazla sahip çıkması bizleri mutlu ederken, diğer kültürel değerlerimize de yetişkinlerimizin ve kursiyerlerimizin yoğun ilgi göstermesi bizlere umut ve güven vermektedir.”

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere yönelik çalışmalara da değinerek, “İster Londra’da olsun, ister Avustralya’da olsun, milli şuurun kaybolmaması ve kültürel değerlerimizin yaşatılması için büyük bir mücadele veriyoruz.” dedi.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ise KKTC’nin Türk dünyası diasporalarında kültürel miras alanında gözlemci üye olarak temsiliyet aldığını belirterek, ortaya konulan el emeği çalışmaların projelendirilerek yurtdışında tanıtılabileceğini söyledi.

Zaimağaoğlu, ayrıca kadın emeği ve üretiminin toplumdaki önemine de dikkat çekti.

-Hocanın

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da defilede sergilenen ürünlerin büyük emek, araştırma, tasarım ve özveriyle hazırlandığını kaydederek, kursiyerleri ve öğretmenleri tebrik etti.

Ortaya çıkan birlikteliğin ve iş birliğinin kendisini son derece mutlu ettiğini aktaran Hocanın, katkı koyanlara teşekkür etti.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi bünyesinde yürütülen Yaşam Boyu Eğitim Merkezi faaliyetlerinin her geçen yıl daha da büyüdüğünü ifade eden Hocanın, bu dönem 65 köyde yaklaşık 4 bin kursiyerle eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü söyledi.

-Tüz

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de Telsim olarak, faaliyet gösterdikleri her yerde sadece teknolojiyi değil, toplumsal gelişimi de desteklemeyi öncelikleri arasında gördüklerini belirtti.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendiren projelere önem verdiklerini kaydeden Tüz, şöyle devam etti:

“Kadınların güçlenmesi, toplumun tamamının güçlenmesi demektir. Kıbrıs’ın köklü kültürel mirasını yaşatmak, geleneksel değerlerimizi geleceğe taşımak ve üretken kadınlarımızın yanında olmak, Telsim olarak her zaman desteklediğimiz bir misyondur.”

-Adalıer

KKTC El Sanatları Kooperatifi İdari Memuru Papatya Adalıer, kültürel mirasın korunması amacıyla yıllardır köy kadınları, üreticiler ve farklı kesimlerle iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Kültürel mirasın uzun yılların birikimiyle oluştuğunu vurgulayan Adalıer, bu mirasın sürdürülebilir olması için anlaşılması, üretilmesi ve yaşatılmasının önemini vurguladı.

Açılış konuşmaları sonrasında defile gerçekleştirildi. Etkinlik el sanatları sergisinin ziyaretiyle son buldu.