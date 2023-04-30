"Tedbirleri zamanında alarak, yangınları önleyelim" başlığı ile yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte kuruyan otların en küçük bir kıvılcımdan bile tutuşabileceğini unutmayalım.

Her ne maksatla olursa olsun “1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında” temizlik maksadı ile de olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlatırız.

Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin, kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebebiyet verebileceğini ve istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini unutmayalım.

Yangın belirtisi veya duman gözlemlendiğinizde

“199 İTFAİYE”

“155 POLİS İMDAT” veya

“177 ORMAN YANGINI” hatlarına gecikmeden bilgi veriniz.

UNUTMAYALIM

⦁ 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında ateş yakmak yasaktır.

⦁ Araç ile yolda seyir halindeyken veya açık alanlarda, arazilerde ve özellikle ormanlık alanlarda bulunduğunuzda içtiğiniz sigaranın izmaritini çevreye asla atmayınız.

⦁ Hasat dönemlerinde, kullandığınız tarımsal araçların kontrolünü zamanında yaparak, özellikle elektrik ve mekanik aksamlarının bakım ve servisini yaptırın ayrıca egzozlarının sağlam ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.

⦁ Araç egzozundan atılan kıvılcımın bir serveti yok edebileceğini unutmayınız.

⦁ Kullandığınız tarımsal araçlar için birer adet 6 kg’lık kuru kimyevi, özel veya iş araçları için ise birer adet 2 kg’lık kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurmanız yangına ilk müdahale için yararlı olacaktır.

⦁ Spiral (izmirillo) ve kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada, çalışma yapılacak alanın etrafındaki kuru otlar ve diğer malzemelerin temizlenmesine özen gösteriniz. Bu gibi aletlerden çıkacak kıvılcımlardan ekinlerimiz ve balyalarımız tutuşarak yanabilir veya kuru otların yanması ile de yangının arazilere veya ormanlık alanlara sirayet edebileceğini unutmayınız. Bu gibi çalışmalar yapılacağı zaman, yangın söndürme cihazı ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerekmektedir.

⦁ Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas eden elektrik telleri ve ayrıca kötü hava koşullarında, elektrik telleri üzerine düşebilecek ağaç dalı gördüğünüzde “188 Elektrik Arıza” ihbar hattını arayarak yetkililere bilgi veriniz.

⦁ Temizlik maksadıyla da olsa asla ateş yakmayınız. Ev ve iş yerlerinizin çevresindeki otları sökerek veya sürdürerek temizleyiniz.

⦁ Çıkan kuru otların kaldırılması veya elektrik telleri ile temas eden ağaçların budanabilmesi için ilgili belediyeye bilgi veriniz.

⦁ Çıkabilecek yangılara karşı ilk müdahalede bulunmak amacıyla, ev ve işyerinizde bakım ve kontrolü düzenli olarak yapılan bir adet 6 kg kapasiteli çok maksatlı kuru kimyevi toz veya 3 kg kapasiteli karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurmanız sizin faydanıza olacaktır.

⦁ Ormanlara ve yol kenarına yakın arazilerde ekili alanların etrafına en az 3-4 metre genişliğinde şerit açılması, olası bir yangının bu gibi yerlere sirayet etmesini önleyecektir.

⦁ Ormanlık alanlarda bulunan ateşli piknik yapılabilecek yerlerin dışında, ateş yakıp piknik yapmayınız.

⦁ Piknik alanlarında veya evlerinizde, mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz”

ALINACAK ÖNLEMLERLE YANGINLARIN ÖNLENMESİNE KATKIDA BULUNALIM

⦁ Katı atık depolama tesislerinin etrafının temizlenmesi;

⦁ Hurdalık olarak kullanılan alanların ve çevresinin temizlenmesi;

⦁ Sanayi bölgelerinde oluşturulan çöplük alanlarının çevresinin temizlenmesi;

⦁ Bölgelerdeki çöp dökme alanlarının çevresinin temizlenmesi;

⦁ Elektrik santralleri ile trafoların çevresinin ve içerisinin temizlenmesi;

⦁ Yüksek gerilim hatları altında yangın koruma şeridi oluşturulması;

⦁ Likit Petrol Gaz depolama alanlarının çevresinin temizlenmesi;

⦁ Yol kenarları ve refüj içlerinin temizliğinin zamanında yapılması;

⦁ Yerleşim alanlarına yakın yerlerdeki arazilerin sahipleri tarafından zamanında temizlenmesi halinde çıkması muhtemel bir yangının büyümeden olası bir tehlikeyi önleyecektir.

Unutmayınız “ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER FELAKETİ ÖNLER”

