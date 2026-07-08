Polis, 23.06.2026 tarihinde Demirhan Polis Karakolu'na gelen T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketinin vermiş olduğu bilgide T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketine ait Ercan Havalimanı sisteminin bağlı olduğu ana sunucu içerisindeki işletim sistemine 22.06.2026 tarihinde saat 23:20 raddelerinde uzaktan erişim sağlanarak söz konusu sistemin verilerini 02.08.2026 tarihinde saat 12:00'da silmesi için bir virüs yazılımı yüklendiğini, söz konusu yazılımın bilgi işlem personeli tarafından tespit edilip yazılımın durdurulduğunu ve herhangi bir veri kaybı olmadığını, ana sunucuya herhangi bir zarar verilmediğini, konuyla ilgili iş yerinden istifasını veren bilgi işlem sorumlusu zanlıdan şüphelendiklerini ve konunun polis kayıtlarında kalmasını ve araştırılmasını talep ettiğini söyledi.

Polis, Ercan Havalimanında bulunan sunucuları kuran şirketin göndermiş olduğu log kayıtlarında konu yazılımın sunucuya yüklendiği tarih ve saatlerde sunucuya hangi şirketten bağlandığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, söz konusu şirketten alınan log kayıtlarının incelenesi ve Ercan havalimanındaki ana sunuculara başka yazılımların atılıp atılmadığını araştırılması gerektiğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.