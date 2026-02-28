Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve beraberindeki heyet, Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi açılışına katıldı.

Girne Belediyesi ile kardeş şehir olan Türkiye Cumhuriyeti Ayvalık Belediyesi’nin daveti üzerine gerçekleşen ziyarette, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un yanı sıra Meclis Üyeleri Mete Ünal Girgen, Kani Medo Çağla ile Dış İlişkiler Koordinatörü Fatih Akyol yer aldı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş’ın da konuşmacı olarak davet edildiği etkinlikte; CHP Ankara Milletvekili Mahmut Tanal, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gibi isimler yer aldı.

Kırlangıç Yaşam Merkezi bünyesinde inşa edilen Rauf Denktaş Kültür Merkezi 300 kişilik kapasiteye sahip.

-Gazilere ziyaret

Açılışın yanı sıra Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve heyeti, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Ayvalık Gazileri’ne ziyarette bulundu. Ziyarette Şenkul, dernek başkanına tüm gaziler adına plaket takdim etti.

Geçmişte, Ayvalık Gazileri Girne’ye davet üzerine bir gezi düzenlemiş ve aynı görüşme burada da gerçekleşmişti.