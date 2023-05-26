Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 üretim yılında Mayıs ayı içerisinde dolu yağışından dolayı zarar gören köy veya bölgelerdeki tahıl ve yemlik baklagil ekili alanlarda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, “Bununla birlikte; Mutluyaka, Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Tuzla, Turunçlu, İnönü, Mammari, Yılmazköy, Alayköy, Gürpınar ve Denya bölgelerdekindeki zarar tespit çalışmaları tamamlanmış olup üreticilerimizin hasar oranları saptanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“Bu köylerde üretim yapan ve ürünü kısmen zarar gören ve kalan ürünlerini değerlendirmek isteyen üreticilerimiz, ürünlerini hasat edebilirler” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Ancak bu köyler dışında kalan köylerdeki hasar tespit çalışmaları devam ettiğinden üreticilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına hasat yapmaması önemle duyurulur.”