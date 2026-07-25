Kıbrıs İş İnsanları Derneği (İŞAD), Rum tarafının mülkiyet konusunda gerçekleştirdiği tutuklama hamlelerine ilişkin yazılı açıklama yaparak, yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü imzasıyla yayımlanan açıklamada, KKTC'nin sorunların çözümü konusunda iyi niyetli bir yaklaşım sergilediği belirtilirken, Rum Yönetimi'nin attığı adımların bu zemini ortadan kaldırdığı ve bunun iyi niyetle açıklanamayacağı savunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde görev yapan bir Kıbrıs Türkü hakkında, eşdeğer malını yabancı bir kişiye sattığı gerekçesiyle Rum polisi tarafından işlem yapılmasının insanlık dışı ve insan haklarına aykırı olduğu öne sürülerek, söz konusu uygulama kınandı.

İŞAD, yaşanan gelişmeler karşısında hükümetin şimdiye kadar herhangi bir tedbir almamasını eleştirerek, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ilgilendiren bu konuda acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu taşıyan Kıbrıs Türklerinin de Rum Yönetimi tarafından suçlu ilan edilmeleri durumunda Güney Kıbrıs'ta veya Avrupa ülkelerinde tutuklanabilecekleri iddia edildi.

Dernek, mütekabiliyet esasına dayalı karşı tedbirlerin alınmasının yanı sıra, gerekirse sınır kapılarının kapatılması ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile görüşme yapılmaması dahil en sert önlemlerin değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

İŞAD açıklamasında, konunun ülke güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtilerek, devletin ilgili kurumlarını uyarmaya ve sürecin takipçisi olmaya devam edecekleri ifade edildi.