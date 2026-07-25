Kaplıca Karavan Bölgesi'nde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis açıklamasına göre, bugün saat 14.30-14.45 sıralarında yüzmek için denize giren 40 yaşındaki bir erkek, denizin dalgalı olması nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede bulunan kişiler tarafından kurtarılan şahıs, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayın ardından aynı bölgede denizde yüzen 5 ve 11 yaşlarındaki iki çocuk da boğulma tehlikesi geçirdi. Çocukları kurtarmak için denize giren babaları da boğulma tehlikesi yaşadı.

Baba ve iki çocuk, çevrede bulunan kişiler tarafından kurtarılarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üç kişinin tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.