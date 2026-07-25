Geçitköy ve Alsancak'ta meydana gelen iki ayrı yangında biri ihmal, diğeri ise elektrik tellerinden kaynaklanan kıvılcımlar nedeniyle çıktı.

Polis açıklamasına göre, Geçitköy'de bugün saat 11.45 sıralarında Şehit Allahverdi Kılıç Caddesi Kayalar Kavşağı mevkisindeki arazi içerisinde F.D. (E-47) ile H.K. (E-40), molozlar arasında bulunan inşaat demirlerini spiral makinesiyle kestikleri sırada makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, soruşturma kapsamında F.D. ile H.K. tutuklandı.

Günün ikinci yangını ise saat 15.30 sıralarında Alsancak'ta Zambak Sokak üzerindeki Diamond Park Sitesi'nin batısında bulunan arazide çıktı.

Rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar, 11 zeytin ağacı, siteyi çevreleyen yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çim çitler ile bir araç garajının ahşap çatısı yanarak zarar gördü.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.