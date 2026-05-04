“Temellendirilmiş Gelecekler” temasıyla düzenlenecek, mimarlık ve tasarım dünyasını bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlik 8 Mayıs Cuma gününe kadar sürecek.

Mimarlık Fakültesi’nde yer alacak etinlik çarşamba günü saat 10.30’da açılış konuşmaları ile başlayacak 13. Tasarım Haftası kapsamında Kesra Mansuri ve Inana Abdulli tarafından “From Future Towards Tradition” başlıklı sunum gerçekleştirilecek. Geçmiş ile gelecek arasındaki ilişkiyi tartışmaya açacak sunumun ardından Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eliz Erdenizci moderatörlüğünde Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nafia Akdeniz tarafından “Memory As Matter” konulu panel gerçekleştirilecek. Ardından atölye çalışmaları düzenlenecek.

13. Uluslararası Tasarım Haftası 7 Mayıs 2026 Perşembe günü, aktif olarak uygulama alanında görev alan mimarların katılacağı panel ile devam edecek.

Onur Olguner moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumda Orçun Köker, Ertuğ Ertuğrul ve Hayriye Özenç “Practicing Architects Talks” konulu panel ile deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Ardından Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Resmiye A. Atun moderatörlüğünde İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen “Design Across Borders” konulu panel ile farklı ölçeklerde ve coğrafyalarda tasarım üretimini ele alacak.

Günün bir diğer ekinliği ise Renda Helin Çilialioğlu Cizer’in “Designers Vault: Experimental Approaches to Brick” konulu çalışması ile tuğla malzeme üzerinden deneysel yaklaşımları anlattığı sunum olacak.

Ardından Işıklar Tuğla’nın “Mimarlıkta Tuğlanın Önemi ve Ürünler” ile ilgili sunumu ile devam edilecek. Atölye çalışmaları ise gün boyu sürecek.

Etkinliğin son günü olan cuma ise Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kokan Grchev “Teaching the Ground” konulu panel ile tasarım eğitimi üzerine güncel yaklaşımları tartışacak. Ardından atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

-“Reels Yarışması” düzenlenecek

13. Uluslararası Tasarım Haftası kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler için reels yarışması düzenlenecek.

“Temellendirilmiş Gelecekler” teması ile gerçekleştirilecek yarışmada öğrenciler, kendi bakış açılarıyla kısa videolar yaratarak hem yaratıcılıklarını sergileme hem de etkinliğin bir parçası olma fırsatı yakalayacak.

Öte yandan banyo mobilyaları konusunda çalışma yapan Orka şirketi ve DAÜ Mimarlık Fakültesi iş birliğinde “Geleceğin Banyosu: Gerçek İhtiyaçlar, Yeni Yaşam Senaryoları” konulu öğrenci yarışması gerçekleştirilecek. Yarışma ile banyo mekânlarının geleceğine dair önerilerin ele alınması amaçlanıyor.

Yarışmalar sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

13. Tasarım Haftası düzenlenecek sertifika töreni ve ardından gerçekleştirilecek konser ve DJ performansı ile sona erecek.