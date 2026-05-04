Kar-İş Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Topaloğlu, öğrenci taşımacılığında yaşanan sıkıntıları “sektörün çöküşü” olarak nitelendirerek, taşımacılık sektörünün sürdürülemez bir noktaya geldiğini savundu.

“4 aydır tek kuruş ödeme yapılmıyor. Esnaf da çalışan da tükenmiş durumda.” diyen Topaloğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı da eleştirerek, “Gerçek ortada: ödeme yok, çözüm yok, irade yok” ifadelerini kullandı.

Artan yakıt, bakım ve personel maliyetlerinin taşımacılar üzerinde ciddi yük oluşturduğunu ileri süren Topaloğlu, sektörün ağır şartlar altında ayakta kalmaya çalıştığını ve bilinçli şekilde çıkmaza sürüklendiğini iddia etti.

Ödemelerin yapılmamasının zincirleme iflaslara yol açabileceğini ileri süren Topaloğlu, bu durumun öğrenci taşımacılığını da aksatabileceği uyarısında bulunarak, hükümete eleştiriler yöneltti.

Topaloğlu, 1 Mayıs’ta yapılan açıklamaları da eleştirerek, “Emekçinin hakkı kürsülerde süslü sözlerle değil, zamanında ödenerek teslim edilir. Aksi, emek sömürüsüdür” dedi.