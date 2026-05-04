Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Geçitkale Sağlık Ocağı'nda bir meslektaşlarının şiddete maruz kalmasını kınadı ve sağlık merkezlerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ortak açıklama yaparak, dün Geçitkale Sağlık Ocağı’nda yaşanan ve meslektaşlarının fiziksel saldırıya uğramasıyla sonuçlanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Görevini özveriyle yerine getiren meslektaşlarının, alkollü olduğu belirtilen bir şahıs tarafından şiddete maruz kalmasının kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddet kınanarak, bu tür olayların artık son bulması gerektiği vurgulandı.

Olayın ardından zanlının tutuklanmasını olumlu bir adım olarak değerlendirildiği açıklamada, bu tür vakaların önlenmesine yönelik kalıcı ve etkili adımların atılmasının zorunluluğuna işaret edildi.

Sağlık ocağında güvenlik görevlisi bulunmamasının, çalışanları savunmasız bıraktığı ve benzer olayların yaşanmasına zemin hazırlandığı belirtilen açıklamada, bu durumun ciddi bir ihmal olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nı acilen göreve davet ediyoruz. Tüm sağlık merkezlerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması, güvenlik personeli görevlendirilmesi ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması artık ertelenemez bir zorunluluktur” denildi.

Örgütler, saldırıya uğrayan meslektaşlarına "geçmiş olsun" dilekleri ileterek, sürecin yakın takipçisi olunacağını ve sağlık çalışanlarının haklarının savunulacağını vurguladı.