Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir araç sürücüsünün, insan hayatını ve trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atacak şekilde araç kullandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu sürücü tespit edilerek rapor edilmiştir. Söz konusu sürücüye, “tehlikeli araç kullanmak” suçundan 12.123,60 TL para cezası ve 25 ceza puanı uygulanmış olup, hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Polis, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürüş davranışlarına karşı denetimlerin sürdüğünü bildirdi.