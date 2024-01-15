Eğitimlerin ilk gününde Polis Okulu Müdürlüğü’nü ziyaret eden Polis Genel Müdürü (PGM) Kasım Kuni, öğrencilere hitap etti. PGM Kuni, polislik mesleğinin onurlu ve şerefli bir meslek olduğunu, halka hizmet ederken de bu görev ve sorumluluk bilinci ile hareket etmeleri gerektiğine vurgu yaparak, yeni polis aday adaylarının Devlete ve Polis Teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dört ay sürecek Temel Eğitim kapsamında, Polis Okulu Müdürlüğü'nde teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak olan polis aday adayları, temel eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Polis Örgütü kadrosuna dahil olacaklar.