Türkiye’de 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi süreci, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yürütülecek.

Depremlerden etkilenen 11 ildeki seçmenlerin adres değişikliklerini 17 Mart gecesine kadar yapması gerekiyor…

Depremzedeler, ikamet adresi dışındaki konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri yerde barınıyorsa bu tür geçici yerlere de adresini alabilecek…

Seçmenler, adres kaydını nereye aldırırsa orada oy kullanacak, oylar o seçim çevresi için sayılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de akrabaları bulunan ve bu zor günleri ülkemizde atlatacak olan depremzedelerin de seçimde oy kullanabilmeleri için Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği çalışma başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 14-18 Mart tarihlerinde depremzedelere yapılacak giyecek ve gıda yardımlarının dağıtılacağı merkezlerde adres kayıtlarının da yapılabileceğini açıkladı.