Ülke genelinde bugünkü nöbetçi eczaneler…

LEFKOŞA

SABİHA BULDUK ECZANESİ

Adres: Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa

Tel. no.: (0392) 228 65 65

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SEZER ECZANESİ

Adres: 79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

Tel. no.: (0392) 223 70 88

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FULDEN DONANGİL ECZANESİ

Adres: Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı

Tel. no.: (0392) 228 25 72

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GİRNE

BUĞÇE ECZANESİ

Adres: Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

Tel. no.: (0392) 815 00 32

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EMİN ECZANESİ

Adres: Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

Tel. no.: (0533) 870 19 46

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DEFNE ECZANESİ

Adres: Atatürk Cad. No:20 Girne

Tel. no.: (0392) 815 35 16

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MAĞUSA

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

Adres: Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)

Tel. no.: (0392) 365 42 40

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ADA ECZANESİ

Adres: Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

Tel. no.: (0392) 365 31 30

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GÜZELYURT

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

Adres: Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

Tel. no.: (0392) 714 20 00

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LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

Adres: Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

Tel. no.: (0542) 872 69 74

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ÜST MESARYA

ESER AVCI ECZANESİ

Adres: Özgürlük Cad. No: 11/B Cihangir

Tel. no.: (0533) 855 06 04

ALT MESARYA

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

Adres: Atatürk Cad. No:1 İnönü

Tel. no.: ((0548) 871 72 59

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

Adres: Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

Tel no.: (0548) 860 55 54

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KARPAZ

Orman Dairesi Müdürü Güneş’ten halka çağrı: Yangınlara karşı bilinçli olalım   Orman Dairesi Müdürü Güneş’ten halka çağrı: Yangınlara karşı bilinçli olalım  

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Adres: Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

Tel no.: (0392) 375 53 66

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BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

Adres: 8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

Tel no.: (0533) 855 72 12