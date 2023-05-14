Ülke genelinde bugünkü nöbetçi eczaneler…
LEFKOŞA
SABİHA BULDUK ECZANESİ
Adres: Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa
Tel. no.: (0392) 228 65 65
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SEZER ECZANESİ
Adres: 79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
Tel. no.: (0392) 223 70 88
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FULDEN DONANGİL ECZANESİ
Adres: Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı
Tel. no.: (0392) 228 25 72
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GİRNE
BUĞÇE ECZANESİ
Adres: Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
Tel. no.: (0392) 815 00 32
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EMİN ECZANESİ
Adres: Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
Tel. no.: (0533) 870 19 46
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DEFNE ECZANESİ
Adres: Atatürk Cad. No:20 Girne
Tel. no.: (0392) 815 35 16
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MAĞUSA
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
Adres: Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)
Tel. no.: (0392) 365 42 40
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ADA ECZANESİ
Adres: Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
Tel. no.: (0392) 365 31 30
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GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
Adres: Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
Tel. no.: (0392) 714 20 00
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LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Adres: Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
Tel. no.: (0542) 872 69 74
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ÜST MESARYA
ESER AVCI ECZANESİ
Adres: Özgürlük Cad. No: 11/B Cihangir
Tel. no.: (0533) 855 06 04
ALT MESARYA
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
Adres: Atatürk Cad. No:1 İnönü
Tel. no.: ((0548) 871 72 59
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Adres: Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
Tel no.: (0548) 860 55 54
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KARPAZ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Adres: Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
Tel no.: (0392) 375 53 66
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BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
Adres: 8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
Tel no.: (0533) 855 72 12