14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile tutuklanan S.K. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 2018-2023 tarihleri arasında Girne’de meydana gelen ‘çocuğa cinsel taciz’ suçuna ilişkin olarak tutuklandığını aktardı.

Polis memuru, 2 Mart 2023 tarihinde Girne Adli Şube’ye şikayette bulunan 14 yaşındaki kız çocuğunun akrabası olan zanlının cinsel tacizine uğradığını belirterek, şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mahkemede suça ilişkin detayları da paylaşan polis, konuyla ilgili bir de video kaydı olduğunu kaydetti.

Polis, söz konusu görüntülerin incelendiğini, iddia edilen suçla ilgili olgular olduğunu aktararak, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını söyledi ve teminat talep etti.

ZANLININ AVUKATLARINDAN İDDİALAR…

Zanlının avukatları ise tutuksuz yargı talebinde bulunurken, söz konusu görüntülerin şikayetçi tarafından internet ortamında yayıldığını, bu yönde soruşturma başlatılmasını talep etti.

İddia makamı, cinsel taciz suçunun 2 yıla kadar hapis öngördüğünü ifade ederek, 65 yaşında ve KKTC vatandaşı olan zanlının yargılamandan kaçacağına dair somut bir tespit olmadığı için tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.