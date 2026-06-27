Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran 2026 tarihinde Çatalköy ve Gazimağusa'da gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirirken, üç kişiyi tutukladı.

Çatalköy'de gerçekleştirilen operasyonda, İ.Ö. (47), dağlık arazide saksılar içerisine ektiği hintkeneviri türü toplam 4 kök bitkiyi sulayıp bakımını yaptığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Gazimağusa'da düzenlenen operasyonda ise M.T. (41) ile İ.T.'nin (31) kaldıkları otel odasında arama yapıldı. Aramada, sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan 16 kağıt parçası, sentetik cannabinoid ile karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 ucu yanık sarma sigara, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan 2 cam pipo, yaklaşık 0,5 gram methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 99 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde emare olarak alındı.

Her iki olayla ilgili tutuklanan zanlılar hakkında soruşturma devam ediyor.