Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Gönyeli Karakolu ekipleri tarafından Gönyeli'de gerçekleştirilen denetimlerde, bir araç sürücüsünün yolcu taşıma (T) işletme izni bulunmamasına rağmen aracında ücret karşılığı yolcu taşıdığı tespit edildi.

Yapılan kontrollerde sürücüye, (T) işletme izinsiz yolcu taşımak suçundan 121 bin 236 TL, KKTC sürüş ehliyeti olmadan araç kullanmaktan 9 bin 92,70 TL ve aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmaktan 6 bin 61,80 TL olmak üzere toplam 136 bin 390,50 TL para cezası kesildi.

Sürücü ayrıca 70 ceza puanı ile rapor edilirken, hakkında yasal işlem başlatıldı.