Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan tarafından basına gönderilen ortak açıklamada, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de yapılan zirve sonucunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis tarafından kurulması üzerine uzlaşılan İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi'ne ilişkin gelişmelerden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Gençliği ilgilendiren meselelerin ancak gençlik örgütlerinin doğrudan katılımıyla ve aktif şekilde sürece dâhil edilmesiyle ele alınabileceği görüşünün ortaya koyulduğu açıklamada, “İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesinin oluşturulması ve yönetilmesi sürecinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlik örgütleri ile azınlık temsilcilerinin belirleyici bir rol oynamasının şart olduğunu vurguluyoruz. Komitenin gençlerin sorunlarını çözebilecek yetkinlikte, sürdürülebilir ve etkin bir yapıya sahip olması ancak gençlik örgütlerinin doğrudan dâhil edilmesiyle mümkün olabilecektir.” denildi.

Sürecin gençlik örgütlerinin aktif katılımıyla yürütülmesi gerektiğinin altının çizildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda, sürecin Gençlik Federasyonu, üye ve katılımcı örgütleri liderliğinde, Kıbrıslı Türk gençlik örgütlerinin aktif katılımıyla yürütülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. İlgili teknik komitenin faaliyetleri, her iki toplumdan gençlik örgütlerinin iş birliğinde yürütülmeli ve bu iş birliğinden doğacak talepler esas alınmalıdır.

Bu bağlamda, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlik örgütleri ile azınlık temsilcileri arasında yapılacak ortak çalışmalara her türlü katkıyı sunmaya, ayrıca sürece yardımcı olmak adına Kıbrıslı Rum denk çatı gençlik organizasyonu ile iş birliği görüşmelerine başlamaya hazır olduğumuzu beyan ederiz.

Bu sürecin, adadaki gençler arasında daha güçlü bir diyalog ve iş birliği zemini oluşturacağına olan inancımız tamdır. Gençler özelinde atılan bu adımın her aşamasında görev almaya ve sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Ortak açıklamayı imzalayan örgütler şöyle:

"Gençlik Federasyonu, Lefkoşa Gençlik Derneği, Mağusa Gençlik Birliği, Girne Gençlik Derneği, İskele Gençlik Derneği, Güzelyurt Gençlik Derneği, Lefke Gençlik Derneği, Eğitimde Gençlik İnisiyatifi, Genç Temsiliyet Derneği, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, Demokrat Parti Gençlik Kolları, Halkın Partisi Gençlik Örgütü, Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kolları, Yeniden Doğuş Partisi Gençlik Kolları, Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü, Milliyetçi Demokrasi Partisi Gençlik Kolları."