Maliye Bakanı Özdemir Berova, akaryakıta yapılan yeni zamma ilişkin Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’a konuştu.

Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtlayan Özdemir Berova, devletin tüm vergilerden feragat ettiğini belirterek, “Bu vergiler kapsamında KDV, rıhtım harcı, gümrük vergisi, belediye tartı ücreti, turizm teşvik fonu kesintisi, genel tarım sigortası fonu gibi vergileri devlet almayacak. Buna rağmen, ne yazık ki Orta Doğu’da yaşanan felaketten dolayı bu zammı yapmak zorunda kaldık. Bir an önce Orta Doğu’da yaşanan bu savaşın stabilize hale gelmesini temenni ediyorum, tüm dünyanın ekonomik olarak etkilendiği böyle bir dönemde hükümet olarak vatandaşımızı korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz” dedi.

Berova, "Hükümetimiz, krizin başladığı günden bu yana vatandaşlarımızı korumak adına önemli fedakârlıklar yapmıştır. Şayet bu önlemler hayata geçirilmemiş olsaydı, bugün yaklaşık 60 TL seviyesinde olan motorin pompa fiyatlarının 80 TL civarına ulaşması kaçınılmaz olacaktı" ifadelerini kullandı.