Taşkent Doğa Parkı’ndan siyah böcek kümeleriyle ilgili açıklama... Taşkent Doğa Parkı’ndan siyah böcek kümeleriyle ilgili açıklama...

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında  Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Murat Oto Elektrik önünde, Hasan BAL (E-17) kullanımındaki bisiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce sağa tek yola doğru dönmek için yola giriş yapması sonucu o esnada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde batı istikametine doğru seyreden Ahmet DOĞAN (E-64) yönetimindeki KJ 681 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştırlar. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Hasan BAL, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı. 