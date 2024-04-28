Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Murat Oto Elektrik önünde, Hasan BAL (E-17) kullanımındaki bisiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce sağa tek yola doğru dönmek için yola giriş yapması sonucu o esnada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde batı istikametine doğru seyreden Ahmet DOĞAN (E-64) yönetimindeki KJ 681 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştırlar. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Hasan BAL, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı.