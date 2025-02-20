Polisten verilen bilgiye göre, denetimlerde çeşitli trafik suçlarından toplam 422 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç sürücüsü tutuklandı, 32 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 163’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 74’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullanma, 2’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik levha ve işaretlerine riayet etmemek ve 129’u diğer trafik suçlarından oluşuyor.