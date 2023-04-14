-ÖZEL HABER

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat tarihinde Türkiye’de meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde TMK Ortaokulu öğrencileri hayatını kaybederken, büyük bir şans eseri hayatta kalan TMK Kız Voleybol Takımı öğrencilerine ve ailelerine zulüm devam ediyor.



Deprem sırasında Kahramanmaraş’ta Öğretmen Evi’inde konaklayan TMK Lise Kız Voleybol Takımı öğrencileri ailelerine ve ülkelerine kavuştu. Depremin yarattığı travmayı yaşayan öğrencilere bir şok da İçişleri Bakanlığı’ndan geldi. Gündem Kıbrıs’a ulaşan Hatice Kesken isimli veli deprem sonrası yaşadıkları üzücü olayı anlattı.

Kesken, Ocak ayında kızının pasaportunu çıkardığını, Şubat ayında Kahramanmaraş’a çocuğunu maç için gönderdiğini, yaşanan depremde çocuğunun sağ salim kendine kavuştuğu için şükrettiğini belirtti.

Sonrasını ise şöyle anlattı:

"BİZE REVA GÖRÜLEN BU MU?"

“Ben kızıma Ocak ayında pasaport çıkardım. Temmuz ayında İngiltere’ye dil okuluna gidecek. Bu nedenle pasaportumuzu yılın başında aldık. Şubat’ta ise arkadaşları ile okulun voleybol takımında olduğu için Türkiye’ye gönderdim. Orada yaşanan acı olayları hepimiz biliyoruz. Sonrasında İçişleri Bakanımız ve Eğitim Bakanımız ile konuştuk. Otelde kalan eşyaların çıkarıldığını ve polise teslim edildiği yönünde bilgi aldık. Kızımın pasaportu da doğal olarak o yıkımın altındaydı. Eğitimi için pasaporta ihtiyacımız olduğunu, tekrar çıkarıp çıkarmayacağımızı sorduğumda ise bize ‘Sizleri çok koşuşturmayacağız. Özel bir durumunuz var. Karar çıkaracağız. “ÜCRETSİZ” olarak çocuğun pasaportunu ivedi ir şekilde alabileceksiniz’ denildi. Karar çıktı, ücretsiz ibaresi var ve Kaymakamlığa ulaştı. Sistemde de ücretsiz ifadesi olmasına rağmen sanki hiç yokmuş gibi davranıldı. Hem koşuşturduk hem de cezalı olarak 1,780 TL pasaport ücreti ödedik. Benim çocuğum gibi 6 çocuk daha var. Ne parasında ne de başka bir şeyinde değilim. Evladım çok şükür yanımda… ama bize reva görülen bu mu diye de sormak isterim.”