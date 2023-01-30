Mahkemeye çıkartılan E.Ç.ye yurt dışı yasağı getirilirken, 50 bin TL nakdi teminat karşılığında teminata bağlandı.

Bugünkü tutukluluk duruşmasında, mahkemeye kazayla ilgili olguları Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amirliği’nde görev yapan polis çavuşu Berk Mertcanoğlu’nu aktardı.

Tanık polis çavuşu Berk Mertcanoğlu, zanlının, 20 Ocak tarihinde, saat 04.15 sıralarında, eski Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, yönetimindeki TKM 187 plakalı otobüsle Lefkoşa istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, Berkel Mobilya önlerine geldiğinde, o esnada, önünde yolun solunda yaya olarak bulunan Mehmet Raif Koçak’a, otobüsün sol ön kısmıyla çarptığını anlattı.

Polis, çarpma sonucu Koçak’ın ağır yaralandığını, 26 Ocak tarihinde ise tedavi gördüğü Yakın Doğu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Mertcanoğlu, mahkemede 2014 yılından buyana KKTC’de çalışma izinli bulunan zanlıyı ileride görüşülecek davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı davaları sonuçlanıncaya kadar KKTC dışına çıkmaktan men etti ve ehliyetine el koydu.

Mahkeme ayrıca haftada bir polise imza atmasına emir verdiği zanlının, 50 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı 2 kefilin lehine 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasını emretti.

Kaynak: MHA