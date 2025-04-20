Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1810 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 341 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 49 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 160’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü muayenesiz araç kullanmak, 10’u trafik levha işaretlerine uymamak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü B işletme İznine uymamak, 3’ü T işletme İznine uymamak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i polisin dur emrine uymamak, 1’i koruyucu başlıksız araç kullanmak, 1’i A işletme İznine uymamak ve 96’sı diğer trafik suçlarından oluşuyor.