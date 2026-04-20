Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerde yaşanan protestolara ve sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bengihan, paylaşımında sendikalar, emekçiler ve toplumsal kesimlerin omuz omuza verdiği bir mücadele yaşandığını belirterek, “Polis barikatları aşıldı, Meclis binasının içine kadar girildi. Yolsuzluğa, yoksulluğa, yok oluşa ve yasa tasarısının geri alınmasına karşı güçlü bir irade ortaya koyuldu” ifadelerini kullandı.

Yaşanan süreci “direnen emekçilerin zaferi” olarak nitelendiren Bengihan, “Bu mücadele çocuklarımıza daha adil ve daha güzel bir gelecek bırakma kararlılığının zaferidir. Sendikal mücadele tarihine geçecek bu direnişte emeği olan, sesini yükselten, dayanışma gösteren herkese gönülden teşekkür ederim” dedi.

Sağlık durumuna da değinen Bengihan, süreç içinde rahatsızlanarak hastaneye yattığını, tedavisine evde devam ettiğini belirtti. “Daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Bengihan ayrıca tedavi sürecinde kendisine yardımcı olan Dr. Cemal Seyhun ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki doktorlara ve hemşirelere teşekkür etti.