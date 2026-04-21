Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, proje çalışması kapsamında 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Mesarya bölgesinde İnönü Köyü, İnönü Ağıllar, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca bölgesi, Beyarmudu ile su motorları, su kuyuları ve ağıllar bölgeleri, Türkmenköy Camii çevresi ve askeri birlik bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Öte yandan “Trafo Merkezi Genel Bakım” çalışması nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında ODTÜ, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi ile Kalkanlı ve Yuvacık bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek, çalışmaların seyrine bağlı olarak enerji veriliş saatlerinde değişiklik olabileceğini belirtti.