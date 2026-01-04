Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 310 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 348 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 54 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 192’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 27’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 5’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve 62’si diğer trafik suçlarından oluşuyor.