Girne’de N.F. (E-18), alkollü içki tesiri altında sarhoş vaziyette bulunduğu sırada nefes örneği vermeyi reddederek, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık yaptı. Benzer bir olay ise İskele’de meydana geldi. M.C.C. (E-29), alkollü içki tesiri altında olduğu esnada nefes örneği vermeyi reddederek yüksek sesle bağırıp çağırdı ve çevreye rahatsızlık verdi. Her iki olayla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında söz konusu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan Girne’de faaliyet gösteren bir bar içerisinde yaşanan başka bir olayda, müşteri olarak bulunan E.K. (E-27), 134 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada çevreye rahatsızlık yaptı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine müdahale eden görevli polis memurunu kolundan tutup çekmek suretiyle darp eden zanlı, polisi görevinden men etti. E.K. de suçüstü tutuklandı.

Polis, tüm olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.