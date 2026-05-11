Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası”, yarın "Gençlik Meşalesi"nin yakılmasıyla başlayacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, hafta kapsamında düzenlenecek tören ve etkinlikler çerçevesinde öğrencilerin katılımıyla kortej yürüyüşü, dans gösterileri, sportif, kültürel, sosyal ve çevresel faaliyetler gerçekleştirilecek. Etkinlikler çerçevesinde ayrıca devlet ve hükümet yetkilileri de ziyaret edilecek.

- Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun konuşması

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri çerçevesinde 19 Mayıs Salı günü saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan (BRTK) günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapacak. Tüm ilçelerde ise Atatürk anıtlarına çelenk koyulacak.

- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlik programı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası, 12-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler yarın saat 09.19’da olacak açılış töreniyle başlayacak.

Törende, Lefkoşa bölgesi okullarından gelecek öğrenciler, sorumlu öğretmenler ve sporcular, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte “Gençlik Meşalesi”ni yakarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlik haftasını başlatacak. Etkinlik, Lefkoşa Girne Kapısı - Atatürk Anıtı önünde olacak.

- “Geleceğe Sürüyoruz” bisiklet turu

Öte yandan 19 Mayıs kapsamında düzenlenen “Geleceğe Sürüyoruz” bisiklet turu da yarın saat 09.00’da yapılacak. Öğrenciler, kaymakamlıklar tarafından belirlenen şehir içi rotalarda bisikletleriyle tura katılacak.

Lefkoşa’daki bisiklet turunun başlangıç ve bitişi ise Gönyeli Alayköy Belediyesi önünden olacak.

- Şampiyon Melekler Plaj Voleybol Turnuvası

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde öğrenciler, 14 Mayıs Çarşamba günü, Şampiyon Melekler Plaj Voleybol Turnuvası etkinliğine katılacak. Turnuva, Gönyeli Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü’nde saat 10.00’da başlayacak.

Aynı gün saat 10.00’da “Geleneksel Birkan Uzun Yolunda Geleceğe Tırmanıyoruz Doğa Yürüyüşü” yapılacak. Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölge okullarından gelecek öğrenci ve öğretmenler, Birkan Uzun Selvili Tepe bölgesine yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirecek.

- 3X3 Basketbol Turnuvası

Etkinlikler çerçevesinde öğrenciler, 14 Mayıs Perşembe saat 10.00’da iki gün boyunca 3X3 Basketbol Turnuvası’na katılacak. Etkinlik, Merkez Lefkoşa’da (Açık Pazar) olacak.

- Tolga Kınacı Plaj Hentbol Turnuvası pazartesi günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı ve Tolga Kınacı anısına düzenlenecek Hentbol Turnuvası da 18 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Turnuva, Gönyeli Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü’nde yapılacak.

- Öğrencilerin devlet protokolünü ziyareti

Kutlama programı çerçevesinde, öğrenciler öğretmenleriyle 14-15 Mayıs tarihlerinde devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek.

- 19 Mayıs Salı günkü kutlamalar

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu 19 Mayıs salı sabahı saat 08.00’de BRTK'da yapacağı konuşmanın ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı devlet töreni Lefkoşa’da saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak.

Törende, Anıtkabir’den getirilen toprak Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a takdim edilecek, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

- Lefkoşa’da 107'nci yıl korteji

Aynı gün saat 18.00’de Lefkoşa merkez okullarından öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyonlar, kulüpler ve dernekler, sivil toplum örgütleriyle halkın katılımıyla “107'nci yıl korteji” gerçekleştirilecek.

Yürüyüş, Girne Kapısı’ndan başlayarak Dereboyu Caddesi güzergahında devam edecek. Kortejin Avenue önüne ulaşmasının ardından Güvenlik Kuvvetleri Bando Takımı konseri ve halk dansları gösterisi düzenlenecek.

- İlçelerde tören düzenlenecek

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ilçelerde düzenlenecek törenlerle de kutlanacak. İlçelerdeki törenlerde, Atatürk anıtlarına çelenk sunulacak.