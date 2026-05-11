KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan İ.B.B. ile A.M.T. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Mahmutcan Göçmen, 7 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa Surlariçi’nde, Şht. Erol Hasan Sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Dairesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde zanlıların ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde İ.B.B.’nin 30 Eylül 2025 tarihinden itibaren 159 gündür, A.M.T.’nin ise aynı tarihten itibaren 159 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun belirlendiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, İçişleri Bakanlığı’ndan ifade temin edileceğini ve zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin başlatılacağını ifade ederek mahkemeden 8 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Zanlıların avukatı ise ihraç işlemleri tamamlanmadan muhaceret affı çıkması halinde müvekkillerinin bundan yararlanabileceğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.