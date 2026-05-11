İskele Belediyesi’nin gençlere yönelik vizyon projeleri arasında yer alan İskele Gençlik Merkezi’nde (İGEM) çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da çalışmaların hızlandırıldığı İskele Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu. Gençler, İGEM’e ilişkin beklenti ve önerilerini İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile doğrudan paylaşma fırsatı buldular.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, gençlerle buluştu

İskele Belediyesi’nin gençler için hayata geçireceği ve yapımında sona gelindiği İskele Gençlik Merkezi için çalışmalar hızlandırıldı. İGEM bünyesinde oluşturulacak Gençlik Meclisi için de ilk adım atıldı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, okullar tarafından belirlenen ve Gençlik Merkezi’nde görev alacak gençleri önce makamında ağırladı ardından da İGEM’i gençlerle birlikte inceledi. İskele Belediyesi’nde samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda gençler, İGEM’e ilişkin beklenti ve önerilerini doğrudan paylaşma fırsatı buldu. Sosyal alanlardan eğitim faaliyetlerine, kültürel etkinliklerden teknolojik donanımlara kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, gençler projeye dair düşüncelerini paylaştı. Toplantının ardından Başkan ve beraberindeki gençler, yapım çalışmaları devam eden İGEM’e giderek projeyi yerinde inceledi.

Sadıkoğlu: “İGEM’İ gençlerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz”

Modern mimarisi ve çok yönlü kullanım alanlarıyla dikkat çeken, bölge gençlerinin sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimine önemli katkılar sunması hedeflenen İskele Gençlik Merkezi’ni (İGEM) gençlerle birlikte inceleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, çalışmaların gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini söyledi. ‘Gençlerimizin düşünceleri bizim için çok kıymetli. Söz verdiğimiz gibi onların fikirleriyle güçlenen bir İGEM’i hep birlikte hayata geçiriyoruz’ diyen Başkan Sadıkoğlu, İGEM’in tamamlanmasıyla birlikte gençlerin kendilerini geliştirebileceği, sosyal bağlarını güçlendirebileceği ve farklı alanlarda faaliyet gösterebileceği önemli bir merkez haline geleceğini ifade etti.