Savaşan paylaşımında, 19 Mayıs 1919’un bir milletin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, esarete boyun eğmeyerek özgürlük ve istiklal mücadelesini başlattığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı kurtuluş meşalesinin bugün de Türk gençliğinin yolunu aydınlattığını belirten Savaşan, 19 Mayıs ruhunun Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine de ilham verdiğini kaydetti.

Birlik, dayanışma ve bağımsızlık uğruna verilen onurlu mücadelenin en güçlü sembollerinden biri olan 19 Mayıs ruhunun, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz gönül bağını daha da güçlendirdiğini vurgulayan Savaşan, iki ülke arasındaki kardeşliğin ortak tarih ve ortak gelecek inancından güç aldığını ifade etti.

Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözünü anımsatan Savaşan, gençlerin bilimin ışığında yürüyen, milli değerlerine sahip çıkan ve ülkesini daha ileriye taşımak için çalışan en büyük güç olduğunu belirtti. Sporun, eğitimin, kültürün ve üretimin içinde yetişen gençlerle geleceğe umut ve güvenle baktıklarını dile getiren Savaşan, gençlerin aydınlık yarınların teminatı olduğunu kaydetti.

Savaşan mesajının sonunda, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları, şehitleri ve mücadele ruhunu yaşatan aziz milleti minnet ve saygıyla andığını ifade ederek, halkın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.