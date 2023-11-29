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Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü A.Ç tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Bir günde iki iş kazası...

Bir günde iki iş kazası...

Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan PH 473 plakalı araç, arkasında park halinde bulunan VC 765 plakalı salon aracın ön kısmına da çarpmıştır.

28.11.2023 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Lefkoşa’da Üsküdar Sokak üzerinde, A.Ç (E-19) 103 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindekİ salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında park halinde bulunan PH 473 plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır.

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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