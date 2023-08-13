Girne’de sakin Abdulmujib Mohammed Ahmed Basha’nın (E-19), cuma günü saat 06.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediğini ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs aranırken, soruşturma devam ediyor.