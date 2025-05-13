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Çıkış yasağı vardı... TIR dorsesinde kaçarken yakalandı

Çıkış yasağı vardı... TIR dorsesinde kaçarken yakalandı

Yürütülen soruşturma kapsamında, A.T. (43), F.C. (39) ve E.B. (47) tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İnşaat alanındaki işçiler tarafından Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen yaralı işçi, burada yapılan ilk yardımın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek kafatasında çatlak teşhisiyle Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Çatalköy’de yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, ikinci katta çalışan M.A.R. (19), yaklaşık 3,20 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralandı.

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