Çatalköy’de yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, ikinci katta çalışan M.A.R. (19), yaklaşık 3,20 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralandı.
İnşaat alanındaki işçiler tarafından Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen yaralı işçi, burada yapılan ilk yardımın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek kafatasında çatlak teşhisiyle Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, A.T. (43), F.C. (39) ve E.B. (47) tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.