Trafik Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1931 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 321 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 34 araç ise trafikten men edildi ve 4 sürücü de tutuklandı.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse; 170’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 4’ü elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 69’u diğer trafik suçlarından oluşuyor.

Öte yandan, denetimler sırasında ülkede kaçak olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi de tutuklandı.