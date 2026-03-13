Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Casino İşletmecileri Birliği’ni kabul etti. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede Casino İşletmecileri Birliği temsilcileri sektörün yaşadığı sıkıntıları aktardı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, birlik temsilcilerinin taleplerini dinleyerek sektörün mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye CTP Milletvekilleri Salahi Şahiner, Filiz Besim ve Fazilet Özdenefe eşlik etti. Casino İşletmecileri Birliği heyetinde ise Birlik Başkanı Hasan Cihat Örek ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.