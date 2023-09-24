Ülkede büyük yankı uyandıran, Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesiyle ilgili polis geniş çaplı soruşturmasını titizlikle yürütüyor.

Meseleyle ilgili polis, 2 doktor ve 2 eczacı ile başka şahıslar adına düzenlenmiş reçetelere sahte imza attığı tespit edilen 3’ü vatandaş olmak üzere toplam 7 kişi daha tutukladı.

1’i doktor 1’i eczacı olan zanlılardan 2’si bu sabah, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı.

Eczacı Z. F. ve doktor H.F., nöbetçi Kıdemli Yargıç Hale Dağlı huzuruna çıkartıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 13 kişiye yükseldi.

Zanlılar aleyhine mahkeme eden 2’şer gün tutukluluk emri temin edildi.

Polis, meseleyle ilgili birçok zanlıyı daha aradığını belirtti.