Gazeteci Levent Özadam’ın aktardığına göre Üstel, gazeteciler Levent Özadam ve Ahmet Tolgay ile iş insanı Ziya Emir’in ofisinde gerçekleştirdiği görüşmede son anket sonuçlarını değerlendirdi.

Üstel, “Son yaptırdığımız ankette UBP birinci parti çıktı” diyerek Ulusal Birlik Partisi’nin kamuoyu araştırmasında ilk sırada yer aldığını açıkladı.

Üstel’in açıklaması, erken seçim tartışmalarının ve siyasi partilerin olası seçim hazırlıklarının gündemde olduğu bir dönemde dikkat çekti.

Söz konusu anketin hangi araştırma şirketi tarafından gerçekleştirildiği, kaç kişiyle yapıldığı ve partilerin oy oranlarının ne olduğu ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

UBP’nin birinci parti çıktığını açıklayan Üstel’in bu mesajı, önümüzdeki dönemde açıklanacak yeni kamuoyu araştırmalarına da gözleri çevirdi.