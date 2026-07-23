Mahkemede olguları aktaran polis memuru Yusuf Özenci, kazanın 24 Nisan saat 08.00 sıralarında Yeni Ercan Havalimanı yolu üzerindeki Teknofest Çemberi'nde meydana geldiğini söyledi. Polis, F.B. yönetimindeki RP 311 plakalı aracın çember içerisindeki araçlara öncelik vermeden giriş yaptığını, bu sırada çemberde seyreden Serkan Şahin’in kullandığı elektrikli scooter ile çarpıştığını belirtti.

Kazada ağır yaralanan Serkan Şahin’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alındığını ifade eden polis, F.B.'nin olayın ardından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının soruşturma kapsamında 17 gün tutuklu kaldığını, yaralının sağlık durumunda kısmi iyileşme görülmesi üzerine teminatla serbest bırakıldığını, ancak Serkan Şahin’in 18 Temmuz'da hayatını kaybetmesi üzerine yeniden tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 3 günlük ek tutukluluk emri alındığını anlattı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, uygun bir teminat talebinde bulundu.

Yargıç Şevket Gazi, F.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına, 80 bin TL nakit teminat yatırmasına ve üç kefilin 800'er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.