KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, çalışanların alım gücünün korunmasının temel bir ihtiyaç olduğu vurgulanırken, gerçek refahın yalnızca ücretleri artırmakla değil, hayatı ucuzlatmakla sağlanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, bölge ülkeleriyle oluşan iş gücü maliyeti farkının turizm, yükseköğretim, sanayi ve ticaret gibi sektörlerde rekabet gücünü zayıflattığı belirtilerek, ücret-fiyat sarmalından çıkılması ve yapısal reformlara yönelinmesi gerektiği kaydedildi.

Hükümete de çağrıda bulunulan açıklamada, kamu harcamalarında tasarruf ve verimlilik sağlanması, bütçe disiplininin güçlendirilmesi, e-Devlet uygulamalarının tamamlanması, bürokrasinin azaltılması, kayıt dışılıkla etkin mücadele edilmesi ve temel tüketim ürünlerindeki vergi yükünün gözden geçirilmesi istendi.

KTTO, çalışanların ücret artışına karşı olmadıklarını vurgulayarak, kalıcı refahın enflasyonun düşürülmesi, üretimin desteklenmesi, kamu maliyesinin disipline edilmesi ve ekonominin yeniden rekabetçi hale getirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Açıklamada, popülist uygulamalar yerine hayat pahalılığını azaltacak, üretimi artıracak ve ülkenin rekabet gücünü yeniden inşa edecek yapısal reformların hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.