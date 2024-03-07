Rapor edilenlerden 263’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 47’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 34’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 89’u diğer trafik suçlarını işledi.

Trafik polisleri iki sürücüyü tutuklarken 58 aracı trafikten men etti.

İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde polisin kontrol ve denetimlerinde yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da kapatma saatine uymayan üç iş yerine yasal işlem

Lefkoşa’da faaliyet gösteren eğlence mekanları ile işletmelerde, Polis ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde, üç iş yerinin kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.