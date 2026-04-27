Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Portakal, olguları aktardı. Polis, zanlının 22 Nisan saat 15.45 sıralarında Gönyeli’de Genç Park içerisinde bisiklete binmek için çantasını yere bırakan B.P.’nin çantasında bulunan 7 bin TL ile 10 euroyu çaldığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’daki evinde tespit edildiğini, yapılan aramada 5 bin 500 TL ile 10 euronun bulunduğunu belirtti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde zanlının sirkat suçunu işlerken görüldüğünü ifade etti.

Polis ayrıca, zanlının ifadesinde yerdeki çantadan para çaldığını kabul ettiğini söyledi. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 16 Aralık 2019 tarihinden beri 2 bin 321 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydeden polis, aleyhine getirilen sirkat davasını kabul ettiğini belirterek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.