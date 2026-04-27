Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Fırat İşler, olguları aktardı. Polis, zanlının 19 Nisan 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken, adına düzenlenmiş sahte Fransız kimliği ibraz ettiğini belirtti.
Polis, 30 günlük vize alan zanlının 23 Nisan tarihinde Ercan’dan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini söyledi. Zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada ise orijinal Cezayir pasaportunun bulunduğunu açıkladı.
Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen sahte belgenin incelemeye gönderileceğini kaydeden polis, 7 gün ek süre talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.