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2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 548 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı ve 27 araç trafikten men edildi.

Ülke genelinde dün Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 398 araç sürücüsü kontrol edildi.

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