Ülke genelinde dün Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 398 araç sürücüsü kontrol edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 548 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı ve 27 araç trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:
277’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
117’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
1’i kayıtsız araç kullanmak,
1’i trafik ışıklarına uymamak ve
110’u diğer trafik suçları...