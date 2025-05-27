Polis memuru Emre Çetin mahkemeye olguları aktardı. Polis, 23 Mayıs 2025 tarihinde Gönyeli'de bulunan Uygar Sokak’taki bir apartmanda gürültü şikâyeti üzerine yapılan kontrolde zanlının tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Ocak 2017 tarihinden beri 2 bin 791 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirterek 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise bilet alabileceğini belirterek, kısa sürede ihraç edilmek istediğini söyledi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.